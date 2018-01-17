В "Единой России" пока не одобрили законопроект о повышении штрафа за отсутствие ОСАГО

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Законопроект, предусматривающий повышение штрафа до 5 тысяч рублей за отсутствие или просрочку полиса ОСАГО, пока не получил одобрения фракции "Единая Россия". Об этом заявил первый замруководителя фракции, глава экспертно-консультативного совета Андрей Исаев.

"Законопроект первую ступень, экспертно-консультативный совет, прошел, а вторую, которая окончательно принимает решение о поддержке фракцией того или иного законопроекта, не прошел", - сказал Исаев журналистам в среду.

Во вторник депутат Госдумы от фракции "Единая Россия" Сергей Вострецов предложил на рассмотрение палаты законопроект, который предполагает увеличение штрафа за отсутствие полиса ОСАГО или его просрочку до 5 тыс. рублей.

Исаев в связи с этим отметил, что состоялось обсуждение данной темы с Вострецовым. "Мы с ним договорились, что он не будет форсировать этот законопроект, мы соберемся на координационном совете, пригласим экспертов, общественников, объединения автомобилистов, поговорим и выработаем согласованное решение", - сказал первый замглавы фракции.

Он считает, что данную "проблему надо решать, но людей большими штрафами пугать не надо, лучше работать путем поощрения, чем путем наказания".

В действующем законодательстве штраф за управление автомобилем в период, не предусмотренный полисом ОСАГО, а также за не вписанного в страховку водителя составляет 500 рублей, за отсутствие полиса - 800 рублей.