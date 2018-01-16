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Депутаты разработали законопроект об увеличении штрафа за отсутствие ОСАГО

Есть обновление от 20:31

Как следует из документа, предлагается увеличить штраф за управление автомобилем в период, не предусмотренный ОСАГО, за не вписанного в страховку водителя и за отсутствие полиса до 5 тыс. рублей

Депутаты разработали законопроект об увеличении штрафа за отсутствие ОСАГО
Фото: ТАСС, Донат Сорокин

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Депутат Госдумы от фракции "Единая Россия" Сергей Вострецов разработал законопроект, который предполагает увеличение штрафа за отсутствие полиса ОСАГО или его просрочку до 5 тыс. рублей.

Соответствующие изменения планируется внести в ч. 1 и ч. 2. ст. 12.37. Кодекса РФ об административных правонарушениях. Текст законопроекта имеется в распоряжении "Интерфакса".

Страховщики "за"

"Российский союз автостраховщиков поддерживает такую инициативу, потому что те 800 рублей, которые сегодня установлены законодательством, совершенно не являются карательной мерой. Около 1 млн автовладельцев, по нашим оценкам, ездят без полиса. Им проще заплатить штраф в 800 рублей, чем заключать договор за несколько тысяч рублей. Предлагаемый размер штрафа вполне разумен: 5,8 тыс. рублей - такова средняя стоимость полиса ОСАГО по России", - прокомментировал инициативу депутата "Интерфаксу" глава РСА Игорь Юргенс.

В действующем законодательстве штраф за управление автомобилем в период, не предусмотренный полисом ОСАГО, а также за не вписанного в страховку водителя составляет 500 рублей, за отсутствие полиса - 800 рублей. Депутат предлагает увеличить эти штрафы до 5 тыс. рублей.

Также действующим законом предусмотрена возможность оплатить штраф в размере половины суммы. При этом установленный срок, в течение которого штраф может быть уплачен со скидкой в 50%, составляет не более 20 дней со дня вынесения постановления.

"Таким образом, на практике получается, что недобросовестный автовладелец, который не исполнил обязанности по страхованию своей гражданской ответственности и управляет автомобилем без полиса ОСАГО, имеет право в случае выявления правонарушения оплатить штраф в размере 400 рублей. У автовладельца есть соблазн, учитывая мизерность штрафа, ездить без полиса ОСАГО до того момента, пока его не остановят сотрудники ГИБДД для проверки", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Еще одной причиной повысить сумму штрафа Вострецов называет невозможность урегулирования страхового случая без полиса "автогражданки". Если произошло ДТП, а у виновника аварии отсутствует полис ОСАГО, то водитель другого автомобиля лишается возможности отремонтировать свою машину за счет страховой компании виновника ДТП. Взыскать деньги, необходимые на ремонт автомобиля, пострадавший может только через суд, оплатив независимую экспертизу и услуги адвоката, которые могут достигать 27 тыс. рублей и более, отмечает депутат.

Теги: Госдума, ОСАГО
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