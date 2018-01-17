Рубль начал снижаться к вечеру среды под давлением нестабильной нефти

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Доллар США и евро умеренно подрастают на "Московской бирже" в среду вечером; рубль начал снижаться под давлением нестабильной ситуации на нефтяных площадках. Некоторую поддержку нацвалюте оказывает спрос на рублевую ликвидность в преддверии налогового периода.

Курс доллара США составил 56,74 руб./$1 в 19:00 по московскому времени, что на 21 копейку выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 69,4425 руб./EUR1, прибавив на 9,75 копейки. Таким образом, стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 16 копеек - до 62,46 рубля.

Мировые цены на нефть вечером в среду смогли отыграть дневное падение и практически вернулись на уровни закрытия предыдущего дня. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 снизилась всего 0,07% - до $69,1 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на март на Нью-йоркской товарной бирже увеличилась к этому времени на 0,03% - до $63,69 за баррель. Поддержку нефтяному рынку оказало заявление министра нефти Кувейта Бахита аль-Рашиди о том, что страны ОПЕК+ не будут обсуждать условия выхода из соглашения об ограничении добычи нефти на встрече в Омане, запланированной на предстоящие выходные.

Во вторник Brent подешевела на 1,6%, WTI - на 0,9%, что эксперты связывают с желанием трейдеров зафиксировать прибыли на фоне значительного подъема рынка за предыдущие дни. Внимание рынка направлено на отчет Минэнерго США о запасах энергоносителей за минувшую неделю, который будет обнародован в четверг. Согласно прогнозу Price Futures Group, запасы нефти в США по итогам прошлой недели уменьшились на 3,5 млн баррелей, бензина - на 1,5 млн баррелей, дистиллятов - на 2 млн баррелей. Трейдеры сфокусированы на показателях добычи нефти в Америке, которая, согласно предыдущему отчету, существенно снизилась. На прошлой неделе Минэнерго сообщило о сокращении нефтедобычи в стране на 290 тыс. баррелей в сутки. 78% годовых соответственно.