Каждый десятый россиянин хотел бы купить биткойны

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Более половины россиян (56%) в той или иной степени знают о цифровой валюте биткойн, из них 13% специально этим интересовались, а 14% слышали только сам термин, сообщает ВЦИОМ.

При этом фактические знания об этой криптовалюте довольно слабые, показал всероссийский телефонный опрос, проведенный 28-29 декабря среди 1200 респондентов.

Так, среди тех, кто знает/слышал о биткойнах, 34% уверены, что их может приобрести любой желающий, а 16%, к примеру, считают, что они запрещены в России, более четверти (29%) - что их можно не только покупать, но и производить.

Несколько лучше респонденты осведомлены по вопросу о возможности приобретения за биткойны товаров и услуг (40% знают, что это возможно), а также о незаконности их обналичивания в России (44%).

Степень защиты биткойнов, по сравнению с обычными деньгами, респонденты оценивают неоднозначно: 36% полагают, что цифровую валюту украсть тяжелее, 33% - проще.

"В целом можно сказать, что биткойны пока не завоевали популярности среди наших сограждан: две трети россиян, слышавших о них (67%), считают вложение денег в биткойны невыгодной инвестицией, лишь 9% предполагают, что могли бы приобрести их в будущем. Основная причина нежелания покупать биткойны, по словам самих респондентов - слабая осведомленность", - отмечают социологи.