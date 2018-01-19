IBM увеличила выручку впервые за 23 квартала

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Американская International Business Machines Corporation (IBM), крупнейший мировой поставщик компьютерных услуг, в четвертом квартале 2017 года увеличила выручку впервые за 23 квартала, но получила чистый убыток из-за списания $5,5 млрд в связи с изменениями налогового законодательства в США.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистый убыток в октябре-декабре составил $1,05 млрд, или $1,14 в расчете на акцию, по сравнению с чистой прибылью в размере $4,5 млрд, или $4,72 на акцию, полученными за аналогичный период 2016 года. Скорректированная прибыль составила $5,18 на акцию и превысила консенсус-прогноз на 1 цент.

Выручка увеличилась на 3,6% - с $21,77 млрд до $22,54 млрд. Последний раз до этого IBM фиксировала рост выручки в годовом выражении в I квартале 2012 года. Аналитики в среднем ожидали выручку на уровне $22,06 млрд. Доходы IBM от "облачных" услуг и платформ в IV квартале подскочили на 30% - до $5,5 млрд.

В 2018 году IBM ожидает стабильные показатели выручки и рентабельности, но опасается отрицательного влияния налоговой реформы.

IBM ожидает операционную прибыль в 2018 году на уровне "не менее $13,8" в расчете на акцию по сравнению с $13,8 на акцию годом ранее. Опрос экспертов, проведенный Thomson Reuters, предполагал рост прибыли в текущем году до $13,92 на акцию.

Ставка налога на прибыль IBM в 2018 году будет равняться 16% плюс-минус 2 процентных пункта по сравнению с 12% в 2017 году. "Налоги будут негативным фактором в 2018 году", - заявил новый финдиректор компании Джеймс Кэвано в ходе телеконференции с инвесторами и аналитиками.

По его словам, IBM в 2018 году будет сохранять высокие темпы инвестиций и расширять деятельность по таким высокодоходным направлениям, как облачные и мобильные сервисы, кибербезопасность и аналитическая обработка данных.

Котировки акций IBM упали на электронных торгах в пятницу на 3,4%. Капитализация компании за последние 12 месяцев почти не изменилась, она превышает $156 млрд. Американский фондовый индекс Standard & Poor's 500 увеличился за этот период на 23,6%.