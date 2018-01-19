Опорный банк для гособоронзаказа создадут на базе Промсвязьбанка

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Опорный банк для гособоронзаказа (ГОЗ) и крупных госконтрактов будет создан на базе санируемого Промсвязьбанка, сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов.

"Банк по своему размеру, наличию разветвленной сети отделений и ряду других характеристик будет оптимально подходить для роли опорного банка по работе со средствами гособоронзаказа и крупных государственных контрактов. Руководителем банка планируется назначить Фрадкова Петра Михайловича", - отметил Силуанов.

Петр Фрадков, сын бывшего премьер-министра России и экс-главы Службы внешней разведки Михаила Фрадкова, сейчас возглавляет "Российский экспортный центр".

О создании специализированной кредитной организации Минфин объявил в четверг, но не сообщалось, на базе какого банка будет создан банк для ГОЗ и госконтрактов. Газета "Коммерсантъ" отмечала, что в качестве базы был выбран Промсвязьбанк.

В Минфине сообщили в четверг, что необходимые корпоративные процедуры для передачи банка в собственность РФ будут завершены в ближайшее время. Опорный банк будет являться основной кредитной организацией по работе со средствами гособоронзаказа и крупных госконтрактов, включая осуществление банковского сопровождения, проведение расчетов с подрядчиками - оборонными предприятиями, а также их кредитование.

Промсвязьбанк с 15 декабря 2017 года санируется через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС), подконтрольный ЦБ РФ. Регулятор предварительно оценивал потребность в докапитализации банка в 100-200 млрд рублей. Ранее основными владельцами кредитной организации были бизнесмены Дмитрий и Алексей Ананьевы. Как заявил ранее зампред ЦБ Василий Поздышев, временная администрация выявила факты уничтожения (пропажи) кредитных досье корпоративных заемщиков на общую сумму 109,1 млрд рублей.

В декабре 2017 года, министр финансов РФ Силуанов пояснил, что функционал коммерческого банка, который власти хотят привлечь к обслуживанию госзаказа, поможет Федеральному казначейству лучше отслеживать всю цепочку расходов.

В сентябре агентство Bloomberg сообщило, что российские чиновники в целях минимизации рисков, возникших после принятия санкционного закона в США, начали обсуждать создание нового госбанка для кредитования "оборонки" или же переход на ее прямое финансирование из казначейства.

В итоге в качестве опорного банка был выбран Промсвязьбанк. Его будущий глава Фрадков с 2015 года возглавляет Российский экспортный центр. В 2015-2016 годах он одновременно работал в РЭЦ и во Внешэкономбанке, где являлся первым зампредом правления. В 2011-2015 годах был главой "Российского агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций" (ЭКСАР). До этого занимал различные должности в ВЭБе.