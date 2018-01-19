Дворкович призвал пока не радоваться ценам на нефть в районе $70

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Тренд по достижению цены на нефть уровня $70 за баррель пока неустойчив, считает вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

"Нефтяной рынок был и остается очень волатильным, поэтому говорить об устойчивости тренда сложно. Понятно, что при таких ценах вновь становятся выгодными многие проекты по добыче сланцевой нефти из трудноизвлекаемых запасов. Поэтому цены в какой-то момент могут пойти вниз", - сказал Дворкович журналистам.

"Мы мониторим ситуацию, и решение о сделке в рамках ОПЕК+ будет приниматься только после получения данных об устойчивости тренда. Пока об этом говорить рано, всего несколько дней прошло с такими ценами (в районе $70 за баррель). Я думаю, что решение будет приниматься, как заявлял министр энергетики (Александр Новак - ИФ), в конце весны - начале лета", - добавил вице-премьер.

На вопрос, может ли снова цена на нефть упасть до критических отметок, Дворкович ответил: "Я считаю, что это маловероятно, но как показывает история, ничего исключать нельзя".