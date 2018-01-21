В ОПЕК+ не исключили пересмотр соглашения по сокращению нефтедобычи

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Новый тип соглашения между участниками сделки ОПЕК+ может быть внедрен вместо продления сделки о сокращении нефтедобычи после 2018 года, считает министр нефти и газа Омана Мохаммед Хамад аль-Румхи.

"К концу этого года запасы нефти будут меньше, чем сегодня. И к этому времени мы должны обновить наше соглашение, мы должны понять, будем ли продлевать его. Может, мы должны подойти к новому типу соглашения. Я склоняюсь именно к новому виду соглашения", - сказал он журналистам.

"Несколько лет назад мы обсуждали заморозку добычи, есть идея может быть обсудить (новый тип соглашения - ИФ) в ноябре этого года в Вене, но это действительно зависит от решения остальных", - сказал он.

21 января в Омане проходит заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+. Как сообщил министр нефти Саудовской Аравии Халид аль-Фалих, запасы нефти в настоящее время превышают средний пятилетний уровень на 120 млн баррелей.

Глава российского Минэнерго Александр Новак в свою очередь отметил, что странам ОПЕК+ нельзя расслабляться, несмотря на успех сделки, нужно довести сделку до конца.

По его словам, страны ОПЕК+ рассчитывают на ребалансировку нефтяного рынка в 2018 году.

При этом Новак подчеркнул, что рост цены на нефть не является определяющим признаком ребалансировки рынка. "Ценовой фактор - это не основной и не единственный фактор, чтобы говорить, когда надо начинать выход из сделки. Будем смотреть ситуацию по рынку. Должно произойти полное восстановление рынка", - подчеркнул он.

Соглашение, предусматривающее снижение странами ОПЕК добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки (б/с), а странами не-ОПЕК - на 558 тыс. б/с по сравнению с уровнем октября 2016 года, начало действовать с 1 января 2017 года. В конце мая страны договорились о продлении соглашения на 9 месяцев - до 31 марта 2018 года, а в ноябре - до конца 2018 года на тех же условиях. Целью соглашения является снижение уровня мировых запасов нефти до среднего пятилетнего уровня.