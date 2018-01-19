Экономика

Только 8% европейских поставщиков смогут вернуться на рынок РФ в случае снятия эмбарго

Россельхознадзор констатировал тупик во взаимоотношениях с ЕС

Только 8% европейских поставщиков смогут вернуться на рынок РФ в случае снятия эмбарго
Фото: epa/vostock-photo

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Только 8% европейских предприятий, поставлявших ранее свое продовольствие в РФ, смогут вернуться на российский рынок в случае снятия продовольственного эмбарго. Пока во взаимоотношениях с ЕС в этой сфере сохраняется тупик, считает руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт.

"Получается, что только 8% европейских предприятий, проинспектированных ранее российскими специалистами, могут быть допущены на рынок РФ в случае отмены ответных мер (продэмбарго - ИФ)", - заявил Данкверт "Интерфаксу" по итогам переговоров с представителями Еврокомиссии, которые состоялись в рамках деловой программы международной выставки "Зеленая неделя" в Берлине.

По его словам, в настоящее время в списке поставщиков находится более 4,5 тыс. европейских предприятий. Однако 92% из них включены в этот список под гарантии ветслужб своих стран. "Но после почти четырехлетнего перерыва в торговле (продэмбарго действует с 7 августа 2014 года - ИФ) мы не можем принимать эти гарантии", - сказал он. Причем существует порядок, обозначенный ЕАЭС, в соответствии с которым, если 60% поставщиков не прошли инспекции, то страна-импортер может не принимать гарантии страны-экспортера, добавил он.

"На переговорах европейские коллеги вели с нами речь о возможных путях восстановления торговли в случае отмены продэмбарго. В этом ключе они предлагают провести аудит европейской системы со стороны Россельхознадзора. Мы по опыту знаем, что такие аудиты длятся от трех до десяти лет. В этой связи непонятно, как при таких сроках они планируют оперативно восстанавливать торговлю?" - недоумевает глава Россельхознадзора.

По словам Данкверта, Россельхознадзор руководствуется документами Евразийской комиссии, которые предполагают проведение инспекций предприятий-поставщиков и согласование их результатов всеми заинтересованными сторонами. Речь идет не только о российских специалистах, но и о специалистах стран ЕАЭС, сказал он. "Мы не можем взять на себя инициативу в переговорном процессе, потому как не знаем, какой будет реакция наших партнеров по Союзу", - добавил глава службы.

Ничего другого Еврокомиссия предложить не смогла, сказал он.

"Хотя надо отметить, что такой позицией европейские коллеги не учитывают интересы собственного бизнеса, который, к примеру, готов принять российских инспекторов для того, чтобы в случае снятия ответных мер они могли быстро вернуться на наш рынок. Но Еврокомиссия не дает на это разрешение странам-участникам", - сказал глава Россельхознадзора.

Как считает Данкверт, многие проблемы, которые существуют между РФ и ЕС в ветеринарной и фитосанитарной сферах, порождены тем, что Еврокомиссия "не находится в состоянии нормального диалога с Евразийской комиссией". "Можно говорить о тупике во взаимоотношениях, но будем искать из него выход вместе с Евразийской комиссией", - заявил он.

Продовольственное эмбарго действует в РФ с 7 августа 2014 года в отношении продукции из США, ЕС, Австралии, Норвегии и Канады. С 13 августа 2015 года в список этих стран включены присоединившиеся к антироссийским санкциям Албания, Черногория, Исландия, Лихтенштейн, с 1 января 2016 года - Украина. Сначала запрет был введен на один год. В 2015 году его продлили по 5 августа 2016 года, в июне 2016 года - до конца 2017 года, в июне 2017 года - до конца 2018 года. Под запрет попали мясо и мясная продукция, молоко и молочная продукция, рыба и рыбная продукция, овощи и фрукты. С 1 ноября 2016 года продовольственное эмбарго распространено на соль, с 27 октября 2017 года - на живых свиней.

Теги: Россельхознадзор, Сергей Данкверт
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