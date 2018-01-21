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"Транснефть" восстановила прокачку нефти по МН Куйбышев-Тихорецк

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - "Транснефть" возобновила прокачку нефти по магистральному нефтепроводу Куйбышев-Тихорецк после ликвидации аварии, сообщил "Интерфаксу" советник президента компании, пресс-секретарь Игорь Демин.

"Ремонтно-восстановительные работы на МН Куйбышев-Тихорецк завершены в 00:30 (мск) 21 января. Сбор и вывоз замазученного грунта закончены. Нефтепровод выведен в работу на технологический режим 21 января в 01:58 (мск)", - уточнил он.

18 января в результате разгерметизации нефтепровода в районе села Красноармейское Саратовской области произошел выход нефти с последующим возгоранием, по данным "Транснефти", его площадь составила 350 кв. метров. Угрозы попадания в водоемы Волги нет. В результате произошедшего перекачка нефти была остановлена.

По данным Росприроднадзора, площадь загрязнения нефтепродуктами составляет 2000 кв.м. Объем вытекшей нефти - порядка 2000 куб.м.

Возгорание было ликвидировано. Пострадало 3 дома, один сгорел полностью.

Теги: Транснефть, Саратовская область
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