В саратовском селе загорелся нефтепровод

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - По уточненной информации, в селе Красноармейское в Саратовской области произошел прорыв нефтепровода, нефть горит в самом селе, сообщили "Интерфаксу" в четверг в региональном МЧС.

Там также заявили о возможной эвакуации жителей.

Как сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь губернатора Саратовской области Нина Попова, глава региона Валерий Радаев выехал на место происшествия.

Прокачка нефти по магистральному нефтепроводу Куйбышевск-Тихорецк остановлена из-за выхода нефти и последовавшего пожара, заявил "Интерфаксу" советник президента "Транснефти", пресс-секретарь Игорь Демин.

По его информации, выход нефти рядом с селом Красноармейское (Энгельский район области) произошел на 413-м км нефтепровода. "Причину установить сложно из-за начавшегося пожара. Ориентировочно вышло 900 кубометров нефти, которая разлилась в длину на 1,5 км. Из-за бросового огня произошло возгорание. В результате загорелось два дома", - уточнил он.

Прибывший на место пожарный расчет занимается тушением домов, уже удалось победить огонь в одном из них, проводится эвакуация жителей, добавил пресс-секретарь. "Транснефть" решает вопрос о размещении пострадавших, сказал Демин.

Угрозу попадания нефти в Волгу, которая протекает недалеко, в компании считают маловероятной, так как толщина льда сейчас составляет 15 см.