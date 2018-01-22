ФАС заподозрила российскую "дочку" LG в координации цен на смартфоны

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ пришла к выводу о наличии в действиях ООО "ЛГ Электроникс РУС" признаков незаконной координации экономической деятельности, говорится в сообщении ведомства.

На заседании в понедельник служба приняла решение отложить рассмотрение дела, следующее заседание назначено на 26 февраля.

ФАС возбудила дело в отношении "дочки" LG по ч. 5 ст. 11 закона о защите конкуренции (признаки незаконной координации экономической деятельности) в июне 2017 года. Дело рассматривалось в августе, затем его рассмотрение переносилось несколько раз.

По данным антимонопольной службы, "ЛГ Электроникс Рус" использовало специальную программу для мониторинга цен ритейлеров для контроля за ценами на ряд смартфонов LG. Помимо этого, компания регулярно получала отчеты о ценах от самих ритейлеров, которые также использовали "ценовых роботов" с целью контроля за ценами.

В феврале 2017 года стало известно, что ФАС проводит проверки LG и Philips в связи с жалобами на ценовые сговоры при продаже техники. Дело в отношении Philips было передано ФАС на рассмотрение в антимонопольный орган Евразийской экономической комиссии.

ФАС с 2016 года ведет проверки технологических компаний на предмет ценового сговора при продаже устройств. В частности, антимонопольное ведомство провело проверки в компаниях Samsung, Alcatel, Sony и Asus, в результате которых не обнаружила нарушений при ценообразовании на смартфоны.