ФАС уличила "дочку" LG в координации цен на смартфоны в РФ

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала российскую "дочку" LG ("ЛГ Электроникс Рус") виновной в координации цен на смартфоны в России, следует из сообщения ведомства.

"Комиссия установила, что координация включала в себя: установление рекомендованных розничных цен, которые публиковались на русском сайте LG и доводились до сведения реселлеров; осуществление контроля за ценами реселлеров; оказание воздействия на них с целью соблюдения рекомендованных розничных цен; применение санкций при несоблюдении рекомендованных цен (прекращение отгрузок)", - указано в сообщении ФАС.

Нарушение привело к установлению и поддержанию цен на 17 моделей смартфонов.

За нарушение антимонопольного законодательства российской "дочке" LG будет назначен штраф. По закону, размер штрафа для компании может составить от 1 до 5 млн рублей.