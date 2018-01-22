Крупнейший британский ритейлер Tesco сократит 1,7 тыс. менеджеров

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Крупнейший британский ритейлер Tesco Plc намерен сократить 1,7 тысяч сотрудников, работающих на управляющих должностях в Великобритании.

Как говорится в заявлении компании, данная мера коснется менеджеров по работе с персоналом, менеджеров по регуляторным вопросам и менеджеров по работе с клиентами.

Вместе с тем Tesco планирует создать порядка 900 рабочих мест в сфере обучения сотрудников и налаживания взаимоотношений внутри коллектива, на которые смогут претендовать сотрудники, попавшие под сокращение.

В прошлом году ритейлер объявил о намерении уволить 1,2 тыс. человек, работающих в головном офисе компании в городе Уэлвин-Гарден-Сити, а также в офисе в городе Хэтфилд.

Акции Tesco в ходе торгов в понедельник подешевели на 0,5%, капитализация компании оценивается в 17,02 млрд фунтов стерлингов ($23,7 млрд).