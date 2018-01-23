Промышленность в РФ в 2017 году выросла на 1%

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Промышленное производство в РФ в декабре 2017 года снизилось на 1,5% к тому же месяцу 2016 г. после падения на 3,6% в ноябре, сообщил во вторник Росстат.

Данные по промышленности оказались хуже ожиданий экономистов. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в конце декабря, предусматривал снижение промпроизводства за месяц на 0,5%.

Отчасти существенное снижение промпроизводства в декабре объясняется сезонным фактором - в декабре 2017 года было на один рабочий день меньше, чем в декабре 2016 года.

С учетом исключения сезонного и календарного факторов промпроизводство в декабре увеличилось на 0,4% после трех месяцев снижения - на 1,4% в ноябре, на 0,2% в октябре и на 0,6% в сентябре.

В целом за 2017 год промпроизводство выросло на 1,0% после роста на 1,3% в 2016 году.

Показатель по итогам 2017 года полностью совпал с ожиданиями аналитиков (консенсус-прогноз "Интерфакса, подготовленный в конце декабря также равнялся 1,0%), но оказался в два раза ниже официального прогноза Минэкономразвития, которое предсказывало рост на 2,0%.

При этом в IV квартале 2017 года промышленность упала в годовом сравнении на 1,7% после роста на 1,4% в III квартале, на 3,8% во II квартале и на 0,1% в I квартале.

Динамика промпроизводства в сфере добычи полезных ископаемых в декабре четвертый месяц подряд в минусе в годовом выражении (снижение на 1% в декабре и ноябре, на 0,1% в октябре и сентябре), что во многом объясняется падением добычи нефти на 2,2% в декабре в годовом выражении. Снижение добычи связано с выполнением договоренностей в рамках сделки ОПЕК+, тогда как в 2016 году как раз рост добычи нефти увеличился перед вступлением соглашения в силу. В целом за 2017 год рост в добыче составил 2,0% после повышения на 2,6% в 2016 году

В обрабатывающих производствах в декабре снижение составило 2,0% после падения на 4,7% в ноябре, роста на 0,1% в октябре и 1,1% в сентябре. В целом за 2017 год обрабатывающие производства выросли на 0,2% после роста на 0,5% в 2016 году.

В сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром, сильно подверженной сезонности, зафиксировано снижение на 5,5% (на фоне теплого декабря) после падения на 6,4% в ноябре, снижения на 2,1% в октябре. За 2017 год рост в этой сфере составил 0,1% против увеличения на 1,7% в 2016 году.

В сфере водоснабжения и утилизации отходов в декабре было отмечено снижение на 4,2% после падения на 5,7% в ноябре. В 2017 году снижение составило 2,8% после сокращения на 0,8% в 2016 году.

Добыча нефти в декабре 2017 года упала на 2,2% в годовом выражении (за 2017 год снизилась на 0,3%, до 546 млн тонн), добыча природного газа упала на 4,6% (рост на 8,7% за год, до 604 млрд куб.м.), угля - выросла на 1,3% (+6,4%).

Производство легковых автомобилей в декабре продолжило увеличиваться высокими темпами, но по сравнению с предыдущими месяцами рост сильно замедлился - до 7,2% с 16,1% в ноябре, 36,5% в октябре (за год +21,0%).

В 2018 году экономисты ожидают роста промышленности на 2,2% (согласно консенсус-прогнозу "Интерфакса", подготовленному в конце декабря).

Минэкономразвития в базовом сценарии, одобренном правительством в сентябре, прогнозирует рост промышленности в 2018 году на 2,5%.

Экономисты, опрошенные "Интерфаксом" отметили, что формально промышленность вошла в рецессию за последние два квартала, но это объясняется стечением разовых обстоятельств, и, скорее, нужно говорить о завершении фазы восстановительного роста с ожиданиями незначительного оживления в 2018 году.