Костин сообщил о возможном интересе ВТБ к покупке банка "Возрождение"

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - ВТБ изучит перспективы покупки банка "Возрождение", сообщил глава ВТБ Андрей Костин журналистам в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

"Мы пока еще не знаем, наши розничники говорят, что там может быть интерес. Но мы не очень представляем себе ситуацию в "Возрождении", мы никогда этот банк не смотрели, не анализировали", - сказал Костин. Он отметил, что ЦБ РФ заявил о "достаточно жестких сроках, когда он хотел бы видеть этот банк проданным".

"Мы не знаем, есть ли претенденты. Мы сейчас, наверное, вернувшись из Давоса, этой темой займемся, посмотрим", - сказал глава ВТБ. Он напомнил, что ВТБ с 2011 года не приобретал ни одного финансового учреждения, но банк всегда открыт к рассмотрению разных вариантов.

Комментируя вопрос о приобретении региональных банков, Костин отметил, что ВТБ смотрит на них, но хочет приобрести "понятный, четкий, чистый актив, который можно было бы сразу добавить в стоимость банка".

В декабре сообщалось, что ВТБ по-прежнему смотрит на покупку региональных банков, не исключает сделок в 2018 году. В частности, с помощью покупки региональных банков ВТБ намерен усилить рыночные позиции в таких регионах, как Тюменская область, Поволжье.

Основным акционером банка "Возрождение" является компания Promsvyaz Capital Алексея и Дмитрия Ананьевых, которая контролирует более 50% акций банка. Ананьевы по предписанию ЦБ должны снизить долю в "Возрождении" до 10%, поскольку Промсвязьбанк, который ранее контролировался этими собственниками, сейчас санируется государством. Регулятор ввел временную администрацию в Промсвязьбанк 15 декабря 2017 года. Согласно предписанию, Ананьевы должны уменьшить долю в "Возрождении" в течение 90 дней с этой даты.

Газета "Коммерсантъ" 19 января писала со ссылкой на источник, что ЦБ требует от братьев Ананьевых продать контрольный пакет в банке "Возрождение" до середины февраля, однако председатель правления "Возрождения" Марк Нахманович тогда сообщил "Интерфаксу", что основные акционеры банка действуют в рамках ранее полученного предписания, его сроки не сокращались.

Одним из возможных покупателей банка "Возрождение" назывался Альфа-банк, однако ранее его совладелец и член совета директоров Петр Авен заявил журналистам, что Альфа-банк не интересуется покупкой "Возрождения".

Банк "Возрождение" по итогам третьего квартала 2017 года занял 36-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100".