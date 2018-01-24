Новак призвал не бояться роста добычи сланцевой нефти в США

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Глава Минэнерго России Александр Новак не боится наращивания добычи сланцевой нефти в США.

"Я нисколько не боюсь сланцев, потому что они не решат всех проблем и не закроют всех потребностей мира в энергоресурсах", - сказал министр на сессии в "Русском доме", организованном "Росконгрессом" в рамках форума в Давосе.

По его словам, спрос на нефть будет заметно расти на фоне естественного снижения добычи нефти в традиционных регионах добычи. "В ближайшие 20 лет нам понадобится 20 млн баррелей нефти в сутки, чтобы компенсировать выпадающую добычу и еще 10 млн б/с, чтобы обеспечить растущие потребности. Сланцевая нефть не покроет всего растущего спроса на энергоресурсы", - отметил Новак.

"Нам нужно постараться, чтобы обеспечить человечество в перспективе доступными, дешевыми энергоресурсами", - подчеркнул министр.

В воскресенье, 21 января, Новак отмечал, что ситуацию надо оценивать с учетом роста себестоимости сланцевой добычи. "Конечно, есть риски того, что при высоких ценах там (в США - ИФ) будет увеличение добычи, но нужно смотреть исходя из общей совокупности факторов, в том числе роста затрат в этом секторе. Мы видим, что данные достаточно волатильные по объемам добычи сланцевой нефти", - сказал министр.

В последнее время все больше опасений возникает по поводу активного роста добычи нефти в США. В частности, Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает "взрывного роста" добычи сланцевой нефти - на 260 тыс. б/с, до 10,4 млн б/с, что является рекордным максимумом с 1970 года. Таким образом, добыча в США может превысить добычу в Саудовской Аравии и сравниться с уровнем добычи в России.