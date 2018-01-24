Eni сообщила о приостановке бурения с "Роснефтью" на Черном море

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Итальянская Eni сообщила, что вынуждена из-за санкций приостановить разведочное бурение на Черном море в партнерстве с "Роснефтью". Российская компания говорит, что строительство единственной разрешенной властями США и ЕС скважины на структуре Мария на шельфе Черного моря продолжается.

Как сообщила председатель совета директоров Eni Эмма Марчегалья (Emma Marcegaglia) в ходе форума в Давосе: "Eni начала бурить скважину в Черном море. Это было после появления новых санкций США. Конечно, перед началом бурения мы попросили разрешения у властей США и получили его, и начали бурить эту скважину. Но теперь мы должны остановиться, потому что это подпадает под санкции".

"Поэтому мы попытаемся лучше понять, что делать, потому что ситуация неопределенности создает некоторые проблемы. Мы должны быть абсолютно привержены исполнению санкций, потому что у нас листинг в США. Поэтому санкции однозначно влияют на ситуацию", - сказала топ-менеджер.

"Роснефть" отметила, что бурение скважины на структуре Мария Западно-Черноморской площади продолжается. "Никто никакого бурения этой конкретной скважины не прекращал и прекращать не собирается. Для этого нет никаких оснований", - сказал пресс-секретарь компании Михаил Леонтьев.

Как сообщалось, "Роснефть" в партнерстве с Eni начала бурение на структуре Мария в декабре прошлого года. Бурение скважины ведет полупогружная буровая установка Scarabeo-9. Расчетная глубина скважины - 6125 метров, глубина моря в районе бурения - 2125 метров.

Кроме структуры Мария на лицензионном блоке Западно-Черноморской площади (Вал Шатского, шельф Черного моря) выделено еще около девяти структур. Наиболее крупными из выделенных структур являются: Северо-Черноморская, Мария, Склоновая. Глубина моря на участках - 1,2-2 км.