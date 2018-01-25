Российские банки в 2017 году сократили прибыль до 790 млрд рублей

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Российские банки в 2017 году получили прибыль в размере 790 млрд рублей, что на 15% меньше результата 2016 года, следует из материалов ЦБ РФ.

"При этом количество прибыльных кредитных организаций преобладает: прибыль в размере 1,6 трлн рублей показали 420 кредитных организаций, убыток в размере 772 млрд рублей - 140 кредитных организаций", - отмечает регулятор.

Как говорится в материалах ЦБ, при адекватной оценке рисков кредитными организациями остаток по счетам резервов на возможные потери увеличился за 2017 год на 26,9% - до 6,9 трлн рублей. Прирост за декабрь - 3,9%.

"Существенный рост резервирования отчасти обусловлен фактом разового доформирования резервов на возможные потери по проблемным активам у банков, проходящих процедуру финансового оздоровления в рамках нового механизма с использованием средств Фонда консолидации банковского сектора", - поясняет ЦБ.