Что произошло за день: четверг, 25 января

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- МОК разъяснил причины отказа ряду россиян в доступе к Олимпиаде и пообещал утвердить список приглашенных на Игры российских атлетов 27 января

- Кроме того, Международный олимпийский комитет разрешил демонстрировать флаг России на Олимпийских играх, но пояснил, что это не должно быть организованной политической акцией

- Владимир Путин, понаблюдав за полетом нового сверхзвукового стратегического ракетоносца Ту-160 "Петр Дейнекин", предложил создать гражданский сверхзвуковой самолет

- В Москве прошел показ лишенной прокатного удостоверения комедии "Смерть Сталина". В ответ Минкультуры пригрозило возбудить дела на показывающие фильм кинотеатры.

- Певица и актриса Людмила Сенчина скончалась в Петербурге. Народной артистке России было 67 лет, последние полтора года она болела

- Удальцов отказался быть доверенным лицом Грудинина

- Российские банки в 2017 году сократили прибыль до 790 млрд рублей

- Две фотогалереи, рассказывающие о событиях в Европе: в Италии в пригороде Милана сошел с рельсов поезд, а в Париже - наводнение, уровень воды в Сене поднялся более чем на 5 метров