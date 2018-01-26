ФГ "Будущее" потребовала в суде взыскать с банка "Открытие" 7,3 млрд рублей

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Финансовая группа "Будущее" требует в суде взыскать с санируемого банка "Открытие" 7,3 млрд рублей, свидетельствуют материалы Арбитражного суда Москвы.
Иск подан 24 января от имени кипрской компании Financial Group Future (Cyprus) Ltd, которую контролирует O1 Group Limited Бориса Минца.
"Интерфакс" пока не располагает комментариями сторон.
В настоящее время входящий в ФГ "Будущее" негосударственный пенсионный фонд судится с "дочкой" "Открытия" - банком "Траст". По мнению НПФ, "Траст" при покупке акций банка "Открытие", которая происходила за несколько дней до введения временной администрации, не сделал публичную оферту о выкупе бумаг остальным акционерам.