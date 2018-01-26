ФГ "Будущее" потребовала в суде взыскать с банка "Открытие" 7,3 млрд рублей

В итальянской компании уточнили, что внимательно следят за тем, чтобы ее работа не противоречила санкциям США и ЕС Подробнее

Eni не прерывала бурение с "Роснефтью" скважины в Черном море

"Ъ" сообщил о подготовке РЖД реформы своего транспортно-логистического бизнеса

Это на 15% меньше результата 2016 года Подробнее

Российские банки в 2017 году сократили прибыль до 790 млрд рублей

По оценке агентства, РФ стала менее уязвимой для внешних потрясений или нового снижения цен на нефть Подробнее

Moody's изменило прогноз рейтингов России со "стабильного" на "позитивный"

24 января 16:33

Доллар упал до минимума с 2014 года на заявлениях министра финансов США

Стивен Мнучин на форуме в Давосе заявил, что краткосрочная динамика доллара не вызывает у него опасений Подробнее

24 января 14:22

Еврокомиссия оштрафовала Qualcomm на 1 млрд евро

Компанию обвинили в выплате миллиардов долларов основному клиенту - Applе Подробнее

24 января 10:52

CEFC заложит весь покупаемый пакет "Роснефти" по кредиту ВТБ на 5 млрд евро

В сентябре 2017 г. катарский фонд QIA и Glencore договорились о продаже 14,16% "Роснефти" китайской CEFC Подробнее

24 января 09:20

Правительство собралось ограничить анонимные электронные платежи

Между ЦБ и Росфинмониторингом возникли разногласия о степени жесткости ограничений Подробнее

23 января 10:58

Росалкоголь сообщил о росте реализации водки в стране на 2,4%

Таким образом,служба опровергла озвученные накануне данные о снижении розничных продаж практически всей алкогольной продукции Подробнее

23 января 09:33

"Ъ" сообщил о риске потери клиентами Промсвязьбанка вложений на 10 млрд рублей