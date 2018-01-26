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Экономика

ЦБ РФ оценил невозвращенные займы нерезидентов РФ перед резидентами в $35 млрд

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Задолженность нерезидентов РФ перед резидентами на 1 декабря 2017 года составила $125 млрд, невозвращенные займы составляют $35 млрд, этот механизм часто используется для отмывания денег, сообщил на заседании комитета Госдумы РФ по финансовому рынку зампред Банка России Дмитрий Скобелкин.

"Выдача займов резидентами нерезидентам и невозврат растет. На 1 декабря 2017 года сумма общей задолженности нерезидентов перед резидентами составляет порядка $125,3 млрд, невозвращенная сумма равняется $35 млрд и она растет, за предыдущий квартал она выросла на $2,9 млрд. Как показывает практика, эти деньги выводятся не в качестве реальной хозяйственной деятельности как займы, а это один из каналов вывода неблаговидных доходов, которые получены в результате преступлений, мошенничеств и т.д.", - сказал Скобелкин, курирующий вопросы противодействия отмыванию и легализации средств, полученных преступным путем.

На комитете Госдумы по финрынку в пятницу обсуждались поправки в закон "О валютном регулировании и валютном контроле" и в Кодекс об административных правонарушениях в части установления требования о репатриации резидентами на свои счета в уполномоченных банках денежных средств, предоставленных нерезидентам по договорам займа. Законопроект был принят в первом чтении два года назад - в январе 2016 года, сейчас готовится к принятию во втором чтении.

"Вчера было совещание по вопросам валютного контроля под председательством Игоря Шувалова (первый вице-премьер - прим. ИФ), на котором этот вопрос также обсуждался, и со стороны правительства была дана команда этот закон не задерживать", - сказал Скобелкин.

Замминистра финансов РФ Алексей Моисеев напомнил, что по этому законопроекту были замечания со стороны "Роснано" (они были урегулированы), а также были претензии со стороны "Роснефти" касательно того, что закон будет мешать вести бизнес. Моисеев отметил, что при подготовке ко второму чтению все разногласия должны быть устранены.

Раннее сообщалось, что "Газпром нефть" , "Роснефть", "ЛУКОЙЛ" и "Зарубежнефть" предложили освободить от обязательной репатриации средства при финансировании, связанном с геологоразведкой и добычей полезных ископаемых, в случае реализации геологического риска.

Предлагаемые УК "Роснано" послабления должны носить исключительный характер, чтобы ими могли воспользоваться только компании, получающие госфинансирование, либо привлекающие финансирование под госгарантии, либо являющиеся дочерними обществами таких компаний, либо с долей таких компаний в капитале не менее 20%.

Теги: ЦБ РФ, Россия
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