Экономика

ЦБ РФ ужесточил требования к деловой репутации акционеров и руководителей финорганизаций

Лица с неудовлетворительной деловой репутацией попадают в "черную базу" ЦБ на десять лет

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Вступил в силу закон, расширяющий список требований к деловой репутации собственников и руководителей финансовых организаций, а также ужесточающий наказание за несоблюдение этих требований. Документ устанавливает единые требования к деловой репутации акционеров и руководителей банков, страховых компаний, негосударственных пенсионных фондов, микрофинансовых компаний, управляющих компаний инвестиционных фондов и паевых инвестиционных фондов.

Если, к примеру, лицо не соответствует требованиям применительно к банкам, оно не сможет занимать руководящие должности или покупать крупные доли в страховых компаниях, НПФ, УК или микрофинансовых компаниях.

Закон расширяет перечень критериев оценки деловой репутации, которые будут применяться к указанным выше финансовым организациям. Этот список вырос до 25 критериев и будет единым для всех субъектов, на которые распространяется закон (сейчас требования к деловой репутации у банков, страховщиков, УК и микрофинансовых компаний разные). Кроме того, под действие закона о деловой репутации теперь подпадают должностные лица, ответственные за реализацию ПОД/ФТ.

Закон увеличивает с 5 до 10 лет срок пребывания руководителей и владельцев банков в так называемой "черной базе" ЦБ, куда попадают лица с неудовлетворительной деловой репутацией. В течение 10 лет они не смогут занимать должность руководителя, члена совета директоров банка или покупать свыше 10% его акций. Более того, если суд привлечет банкира к уголовной ответственности за преднамеренное или фиктивное банкротство кредитной организации или тот повторно нарушит требование к деловой репутации, ему пожизненно запретят руководить банком, входить в совет директоров банка или покупать свыше 10% его акций.

По состоянию на 11 декабря в "черную базу" ЦБ внесены 4818 лиц, чья деловая репутация не соответствует требованиям, установленным законом "О банках и банковской деятельности". С 1 января по 11 декабря прошлого года из "черной базы" были исключены 283 лица, чья деловая репутация была признана неудовлетворительной, по истечении пятилетнего срока нахождения в базе данных.

Закон устанавливает, что для руководителей и акционеров некредитных финансовых организаций срок пребывания в "черной базе" ЦБ будет меньше - 5 лет. Мера в виде пожизненного запрета на руководство некредитными финансовыми организациями или покупку их акций не предусмотрена.

Попавшие в "черный список" лица могут оспорить решение ЦБ в рамках формализованного института апеллирования. Регулятор допускает, что сможет исключить из "черной базы" директора, который голосовал против или не принимал участие в голосовании, повлекшем крах финансовой организации, при условии, что тот проинформировал об этом ЦБ в течение 15 дней с момента принятия советом директоров решения. Закон также разрешит финансистам запрашивать у ЦБ информацию о наличии в "черном списке" сведений о них.

В законе уточнены требования в отношении деловой репутации лиц, покупающих менее 10% акций (долей) кредитной организации, но входящих в состав группы лиц, которая по результатам сделок будет владеть пакетом свыше 10%. Такая группа лиц как единое корпоративное образование может оказывать влияние на принимаемые банком решения, отмечает регулятор. ЦБ и раньше мог проверять деловую репутацию таких лиц, но только в тот момент, когда они покупали акции (доли) в банке. Поправки дают ему право оценивать их репутацию на постоянной основе и при несоответствии критериям требовать снижения суммарной доли группы в банке до уровня менее 10%.

Кроме того, закон разрешает Центробанку публиковать предписания об устранении нарушений при покупке свыше 10% акций (долей) финансовых организаций, а также при выявлении неудовлетворительного финансового положения и деловой репутации владельцев таких пакетов и их контролеров. Речь, к примеру, идет о случаях, когда лицо приобрело крупный пакет акций финансовой организаций без предварительного согласия Банка России.

Кроме того, закон обязывает страховые организации, НПФы, управляющие компании, инвестиционные и паевые инвестиционные фонды, а также микрофинансовые компании раскрывать неограниченному кругу лиц информацию о структуре и составе своих собственников. Банки-участники системы страхования вкладов уже раскрывают такие сведения на собственных сайтах и сайте Банка России.

Теги: Россия, Центральный банк
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