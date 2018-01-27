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Экономика

Тиллерсон назвал "Северный поток-2" угрозой для энергобезопасности Европы

Есть обновление от 20:30

Госсекретарь США считает, что новый газопровод дает РФ возможность "использовать энергетику в политических целях"

Тиллерсон назвал "Северный поток-2" угрозой для энергобезопасности Европы
Рекс Тиллерсон
Фото: epa/vostock-photo

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - США выступают против проекта газопровода "Северный поток-2", так как считают его угрозой для энергетической безопасности Европы, заявил в субботу госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

"Как и Польша, США выступают против газопровода "Северный поток-2". Мы считаем, что он подрывает энергетическую безопасность и стабильность Европы. Кроме того, он дает России еще один инструмент, позволяющий использовать энергетику в политических целях", - сказал он на пресс-конференции в Польше.

Глава госдепа отметил, что США убеждены в необходимости диверсифицировать источник поставки энергоносителей в европейские страны. "Это важно в долгосрочной перспективе для безопасности Европы", - подчеркнул он.

Тиллерсон напомнил, что американские компании готовы работать с Польшей в сфере энергетики.

Между тем, на прошлой неделе глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Вашингтон препятствует реализации проекта газопровода "Северный поток-2" и заставляет европейцев отказаться от этого проекта.

К реализации проекта "Северный поток -2" стоимостью почти 10 млрд евро "Газпром" и его партнеры намерены приступить в апреле 2018 года. Предполагается, что 1200-километровый газопровод будет проложен через Балтийское море и соединит Россию и Германию, минуя Украину, Польшу и страны Балтии. Мощность газопровода будет в два раза больше, чем у первого "Северного потока", строительство планируется завершить к концу 2019 года.

Теги: США, Рекс Тиллерсон, Северный поток-2, Газпром
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