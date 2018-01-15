Лавров обвинил США в попытках вынудить Европу отказаться от "Северного потока-2"

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Вашингтон препятствует реализации проекта газопровода "Северный поток-2" и заставляет европейцев отказаться от этого проекта, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Это противодействие в энергетике "Северному потоку-2". Называя его политизированным, ведущим к расколу Европы, к удушению Украины - все это идет из Соединенных Штатов. Открытым текстом они заставляют европейцев отказаться от "Северного потока-2", хотя доставка газа в ту же Германию по "Северному потоку-2" на 2 тыс. км короче, чем через Украину, и в полтора-два раза дешевле, чем через Украину стоимость транзита", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам года.

Министр отметил, что европейцам "вместо российского газа навязывается сжиженный газ из Соединенных Штатов, что гораздо дороже".

К реализации проекта "Северный поток -2" стоимостью почти 10 млрд евро "Газпром" и его партнеры намерены приступить в апреле 2018 года. Предполагается, что 1200-километровый газопровод будет проложен через Балтийское море и соединит Россию и Германию, минуя Украину, Польшу и страны Балтии. Мощность газопровода будет в два раза больше, чем у первого "Северного потока", строительство планируется завершить к концу 2019 года.