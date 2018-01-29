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Таможенники научились оперативно отслеживать покупки россиян за рубежом

ФТС получает данные о дате и сумме приобретения от иностранных коллег

Таможенники научились оперативно отслеживать покупки россиян за рубежом
Фото: ТАСС, Вячеслав Прокофьев

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - После Нового года российские таможенники ужесточили контроль над покупками россиян за рубежом, пишут в воскересенье "Ведомости".

По информации издания, сотрудники Федеральной таможенной службы стали оперативно получать информацию о дорогих приобретениях российских путешественников - в частности, о дате и стоимости совершенной покупки. Это стало возможным начиная с конца 2017 года благодаря системе tax free (она позволяет покупателям получить скидку, вернув себе сумму НДС), а также оперативному обмену данными с иностранными таможенниками.

Сообщается, что с декабря 2017 года сотрудники ФТС пресекли несколько десятков попыток провезти в Россию незадекларированные ценности - часы, украшения и т.п..

Согласно действующему законодательству, без уплаты пошлины в РФ можно ввозить товары общей стоимостью не больше €10 тысяч для авиапутешественников и €15 тысяч - для тех, кто пересек границу по земле. Если норма превышена, покупки облагаются налогом по ставке 30% от их таможенной стоимости.

Теги: Россия, ФТС
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