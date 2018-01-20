Россиянин пытался вывезти из Азербайджана 30 млн рублей под видом капусты

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Таможенники Азербайджана изъяли 29 млн 980 тыс. рублей (около $531 тыс.) у гражданина России, следовавшего транзитом из Ирана в РФ, при попытке их незаконного вывоза, сообщает сайт Государственного таможенного комитета.

"В результате проведенного осмотра в грузовом автомобиле Volvo FN 12 гражданина России Нурмагомеда Каранаева, следовавшего транзитом из Ирана в РФ, были обнаружены незадекларированные 29 млн 980 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что незадекларированную валюту обнаружили сотрудники Хачмазского таможенного управления. Каранаев следовал из Ирана в РФ с грузом цветной капусты, сообщается на сайте.