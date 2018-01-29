Власти США задумались о создании сети 5G из-за связанных с Китаем опасений

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Власти США проводят переговоры с частными компаниями о создании безопасной сети 5G из-за опасений, связанных с Китаем, передает в понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Агентство отмечает, что переговоры находятся на предварительной стадии, ключевые решения по финансированию и контролю под сетью еще не приняты.

Разработкой и тестированием 5G уже занимаются ряд телекоммуникационных компаний, например, Verizon Communications. Большинство участников рынка намерены представить технологию к 2020 году, пишет Bloomberg.

Вашингтон ведет переговоры по 5G с компаниями в Европе и Азии, но не в Китае, рассказали источники.

В воскресенье информационный ресурс Axios со ссылкой на секретные документы сообщил, что сотрудники Совета национальной безопасности (СНБ) США рассматривают возможность того, что власти "возьмут под контроль часть национальной мобильной сети для защиты от Китая".

В документах, как утверждает ресурс, говорится, что США необходимо создать общенациональную централизованную сеть 5G в течение трех лет, лучшим вариантом является создание сети правительством США и предоставление доступа к ней операторам, например, AT&T, Verizon и T-Mobile. В то же время, источник сайта отметил, что это старая версия документа, в новой версии правительство не так категорично в вопросе самостоятельного создания сети и владения ей.

Согласно данным The Wall Street Journal, которая также ознакомилась с документом, СНБ призвал администрацию президента США Дональда Трампа рассмотреть возможность обеспечения создания технологии 5G или возможность участия в ее создании, чтобы противостоять экономической и политической угрозе, связанной с усилиями Китая по развитию 5G.

"Необходимо и возможно создать безопасную, высокопроизводительную, лидирующую в мире платформу сети 5G к концу первого срока", - говорится в документе.

В презентации СНБ, полученной Axios, говорится, что США необходимо быстро создать технологию 5G так как "Китай заработал доминирующую позицию в производстве и использовании сетевой инфраструктуры", а также потому что "Китай является основным злоумышленником в информационной сфере".

Как отмечает Bloomberg, американские конгрессмены выражают опасения в связи с растущим влиянием китайского производителя сетевого оборудования Huawei, чья доля на мировом рынке активно растет.

Для чего будут использовать 5G

5G - разрабатываемое поколение мобильной связи, которое должно обеспечить большую доступность широкополосной мобильной связи и более быструю передачу данных.

Согласно документам, безопасная сеть 5G имеет решающее значение для работы с новыми технологиями, такими как автомобили с автопилотом и виртуальная реальность, пишет Bloomberg.

Источники The Wall Street Journal обращают внимание на то, что Китай активно развивает технологию 5G, а страна, которая первой начнет применять технологию, получит значительное конкурентное преимущество, так как 5G может лечь в основу глобальной информационной экономики.