Московская биржа одобрила листинг GDR X5

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Московская биржа приняла решение о включении глобальных депозитарных расписок X5 Retail Group в котировальный список первого уровня, сообщил ритейлер.

Планируемая дата начала торгов GDR Х5 на Московской бирже - 1 февраля.

Ранее Х5 сообщила о подаче на рассмотрение Московской биржей пакета документов, включая проспект ценных бумаг, для целей проведения листинга.

Планы листинга X5 в Москве обсуждались с разной степенью интенсивности более десяти лет. В октябре 2017 года о намерении получить листинг на Московской бирже говорила финансовый директор компании Светлана Демяшкевич. На тот момент компания рассчитывала, что это произойдет до конца 2017 года.

Х5 Retail Group - крупнейший в России продовольственный ритейлер с выручкой 1,29 трлн рублей за 2017 год. "Альфа-групп" Михаила Фридмана и его партнеров принадлежит 47,86% акций Х5, у Intertrust Trustees Ltd (Axon Trust) 11,43%, 0,06% - у директоров Х5. Еще 0,01% приходится на казначейские акции. Free float составляет 40,63%. Капитал Х5 разделен на 67 млн 893,218 тыс. акций, четыре акции равны одной депозитарной расписке.

IPO компании, тогда называвшейся Pyaterochka Holding, на Лондонской бирже в 2005 году стало одним из факторов, подтолкнувших регулятора российского фондового рынка к созданию нового инструмента - российских депозитарных расписок. По задумке ФСФР, компании с российскими активами и иностранной юрисдикцией должны были использовать РДР для параллельного листинга в России. Неоднократно о планах выпустить РДР говорила и X5 - еще в 2006-2007 гг. эти намерения подтверждал тогдашний глава компании Лев Хасис. Однако фактически инструмент не заработал - им воспользовался единственный эмитент, "РусАл" (в августе прошлого года эта программа была закрыта). Теперь, когда к торгам в России допущены акции иностранных эмитентов, РДР окончательно утратили актуальность.

В апреле 2014 года, на фоне ухудшения отношений России с западными странами, новую волну обсуждений запустил первый вице-премьер Игорь Шувалов. Он призвал российские компании с зарубежным листингом подумать о возможности листинга в Москве для минимизации корпоративных рисков. Представитель Х5 сказал тогда, что компания "внимательно изучит" возможность дополнительного листинга на одной из российских бирж.

Индексный провайдер MSCI может добавить X5 в MSCI Russia Index в случае получения листинга для глобальных депозитарных расписок компании на Московской бирже.