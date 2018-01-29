"ВИМ-Авиа" попросила погасить долги перед сотрудниками за счет средств "Аэрофлота"

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - "ВИМ-Авиа" рассчитывает, что долги по зарплате перед сотрудниками компании будут погашены за счет средств "Аэрофлота", следует из сообщения на странице перевозчика в фейсбуке.

"В конце сентября 2017 г. вице-премьер Аркадий Дворкович утвердил директиву, предусматривающую предоставление ПАО "Аэрофлот" права использовать собственные средства на общую сумму, не превышающую 1,8 млрд руб., на обеспечение текущей операционной и финансовой деятельности авиакомпании "ВИМ-Авиа". Перечисление денежных средств в пределах указанной суммы должно производиться только на основании письменного указания Росавиации", - говорится в сообщении.

"Несмотря на то, что на данный момент израсходовано около 600 млн рублей, и авиакомпания неоднократно обращалась в Росавиацию с просьбой рассмотреть возможность оплаты задолженности по заработной плате перед сотрудниками из выделенного правительством бюджета, Росавиация отвечала отказом", - указывает "ВИМ-Авиа".

"Коллектив авиакомпании ожидает решения правительства РФ относительно возможности использования части оставшихся (у "Аэрофлота" - ИФ) средств на погашение задолженности коллективу по заработной плате, а также на платежи, позволяющие продолжать деятельность компании, например, аренда офиса", - заявили в "ВИМ-Авиа".

По данным перевозчика, его суммарная задолженность перед сотрудниками за 2017 год составляет 541 млн руб., с январем эта сумма вырастет до 630 млн руб. При этом сумм по возмещению акцизов и НДС не хватает для погашения долга.

"ВИМ-Авиа", замыкавшая первую десятку крупнейших авиакомпаний РФ, в сентябре 2017 года заявила о прекращении всех чартерных программ. Причиной стали нехватка оборотных средств и долги перед контрагентами (ранее оценивались более чем в 10 млрд рублей). В настоящее время сертификат эксплуатанта "ВИМ-Авиа" ограничен, самолеты возвращены лизингодателям, большая часть работников уволилась.