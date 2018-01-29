Экономика

Рубль усилил снижение к доллару и развернулся вверх к евро

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Доллар США растет, евро снижается на "Московской бирже" в понедельник вечером; рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне коррекционного подъема американской валюты в паре с евро на Forex после падения предыдущих дней.

Курс доллара США составил 56,37 руб. в 19:00 по московскому времени, что на 9 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 69,66 руб., понизившись на 13,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) опустилась всего на 1,1 копейки - до 62,35 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль стабилен к бивалютной корзине на вечерних торгах на фоне укрепления доллара на мировом валютном рынке и в ожидании публикации "кремлевского доклада". Минфин США планирует опубликовать доклад, содержащий информацию о близких к руководству России высокопоставленных чиновниках и бизнесменах, в ближайшие часы, сообщило вечером 29 января агентство Bloomberg со ссылкой на Белый дом.

Закон "О противодействии противникам США посредством санкций" обязывает министра финансов США представить в Конгресс доклад в отношении антироссийских санкций после консультаций с директором национальной разведки и государственным секретарем. Минфин США, согласно закону, должен дать оценку последствий введения ограничений на покупку государственных облигаций РФ, а также вторичных санкций для физических лиц и компаний.

Цены на нефть эталонных марок активно снижаются в ходе торгов в понедельник на сигналах роста добычи в США. Цена апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 по московскому времени уменьшилась на 1,23% - до $69,29 баррель. Нефть WTI с поставкой в марте на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени подешевела на 1,15% - до $65,38 за баррель.

Как сообщила в прошлую пятницу нефтесервисная компания Baker Hughes, число действующих нефтедобывающих установок в США выросло на 12 единиц за неделю, завершившуюся 19 января. Теперь число установок составляет рекордные с августа 759 единиц.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30 по московскому времени) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 30 января на 46,2 копейки, до 56,2908 руб., и повысил курс евро на 24,4 копейки, до 69,8513 руб.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" повысился на 5,37 копейки по отношению к пятнице и составил 56,3153 руб.. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 понедельника поднялся на 40,72 копейки и составил 56,3512 руб.. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $4 млрд 567,265 млн, из которых $1 млрд 447,526 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 119,739 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился на 30,66 копейки по отношению к закрытию пятницы - до 69,8285 руб.. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 понедельника вырос на 22,52 копейки и составил 69,8265 руб.. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR484,046 млн, из которых EUR169,549 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR314,497 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов преимущественно снизились в понедельник, за исключением ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт", которая поднялась на 8 базисных пунктов - до 7,52% - благодаря последнему дню налогового периода января. Ставка MosPrime Rate на семидневный срок уменьшилась на 1 б.п. - до 7,58% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев отступили на 2 б.п. - до 7,68%, 7,71% и 7,68% годовых соответственно.

"В понедельник с уплатой налога на прибыль, которая отвлечет около 130 млрд рублей, завершится налоговый период января. С учетом избытка рублевой ликвидности он практически не повлиял на рыночную конъюнктуру. Тем не менее давление от новых санкций США может привести к усилению закрытия спекулятивных позиций в российских активах, что спровоцирует напряженность на денежном рынке", - полагает аналитик банка "Зенит" Владимир Евстифеев.

Теги: курсы валют, рубль, доллар, евро
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