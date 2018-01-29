В Вашингтоне анонсировали публикацию Минфином США доклада о санкциях против РФ

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Министерство финансов США выпустит сегодня доклад о санкциях в отношении России, заявил первый заместитель пресс-секретаря президента США Радж Шах в интервью CNN. Он не уточнил, будет ли список опубликован - сегодня или в будущем - или будет сохранен в секрете, а также насколько объемным будет этот документ.

В вышедшем в понедельник видеоинтервью журналист CNN Крис Куомо спросил Шаха: "Будет ли Минфин действовать сегодня?". На что представитель Белого дома ответил: "Да, министерство финансов действительно планирует действовать сегодня, выпустить доклад, сделав следующий шаг в этом процессе".

Минфин США после консультаций с директором национальной разведки и государственным секретарем должен представить Конгрессу доклад о высокопоставленных россиянах, участвующих в определении политического курса страны, о бизнесменах, названных "олигархами", которые связаны с властными структурами и лично с президентом Владимиром Путиным, о руководителях компаний, контролируемых государством, а также о членах их семей не позднее 180 дней с даты вступления в силу закона "О противодействии противникам США посредством санкций" (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act; CAATSA), то есть не позднее 29 января.

По мнению экспертов, включение в список, даже если в отношении перечисленных в нем лиц не будут введены конкретные санкции, будет иметь последствия. В частности, новые меры грозят еще больше сократить доступ этих лиц к операциям с зарубежными финансовыми институтами, так как многие кредитные организации будут видеть в персонах из доклада фактически подсанкционных лиц.

Конгресс не ограничил Минфин в выборе формы документа, оснований для включения в него тех или иных лиц. Кроме того, на усмотрение ведомства оставлен вопрос о сохранении части доклада в тайне.

В те же сроки Минфин США должен представить доклад детально, описывающий потенциальный эффект расширения санкций за счет включения в них суверенного долга РФ.

Ранее в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что подготовка так называемого "кремлевского доклада" - "это прямая и очевидная попытка приурочить какие-то действия к выборам так, чтобы оказать на них влияние". "Мы не согласны с этим и убеждены, что никакого влияния не будет", - добавил он. По словам Пескова, в Кремле намерены проанализировать последствия подготовки "кремлевского доклада", чтобы защитить интересы российских компаний, которые могут оказаться в этом списке.

Посол США в России Джон Хантсман, в свою очередь, сказал, что публикация "кремлевского доклада" не является чем-то новым, это реализация закона, принятого полгода назад. "Что важно в отношениях США и России - это то, как мы движемся вперед, не нужно оглядываться назад", - добавил американский дипломат. "У нас был сложный год, возможно, самый сложный из всех. 2018 должен был лучше", - сказал он, добавив, что это станет возможным, если Россия и США будут вместе работать над существующими вызовами, начнут диалог в сферах, в которых это необходимо.