Глава VW по внешним связям отстранен после скандала с тестами над людьми и животными

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Германский автоконцерн Volkswagen AG сообщил о временном отстранении от работы директора по внешним связям Томаса Штега из-за скандала, связанного с финансированием тестирований воздействия выхлопных газов на людей и животных.

Как сообщается в пресс-релизе компании, его отстранение будет действовать до окончания расследования вопроса. Его обязанности временно перейдут его заместителю Йенсу Ханефельду.

"Т.Штег взял на себя полную ответственность, и я это уважаю", - заявил CEO Volkswagen Маттиас Мюллер.

Ранее газеты Suddeutsche Zeitung и Stuttgarter Zeitung сообщили о том, что германские компании Volkswagen, Daimler и BMW финансировали тесты на людях, проводившиеся Европейским исследовательским объединением по защите окружающей среды и здоровья в транспортном секторе (EUGT). Во время этих экспериментов здоровые люди с их согласия подвергались непродолжительному воздействию диоксида азота, являющегося одной из токсичных составляющих выхлопных газов дизельных двигателей. В Университетской клинике Ахена были обследованы 25 человек после того, как они на протяжении нескольких часов вдыхали в различных концентрациях ядовитый газ NO2.

Несколько дней назад стало известно о подобных тестах, проводившихся на обезьянах. Они проводились с целью доказать, что выхлопы современных дизельных автомобилей менее токсичны благодаря новым системам очистки.

Проведение опытов над людьми и животными резко осудили представители общественности и политики, включая канцлера Ангелу Меркель и многих министров.