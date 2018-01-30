Объем IPO в США в январе был рекордным в истории для этого месяца

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Рынок IPO США начал год с нового рекорда: объем первичных размещений акций на американской бирже в январе составил $7,9 млрд, что является максимальным показателем в истории для этого месяца, пишет MarketWatch со ссылкой на данные компании Dealogic.

Всего в уходящем месяце состоялось IPO 17 компаний. При этом до конца месяца могут состояться еще два размещения: американского ритейлера Hudson на $788 млн и аргентинского оператора аэропортов Corporacion America Airports на $600 млн.

Крупнейшим IPO января было размещение акций компании ADT, работающей в сфере безопасности, объемом $1,6 млрд.