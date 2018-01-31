ФАС назвала причиной роста цен на авиабилеты вмешательство в ПО бронирования

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба РФ завершила проверку ценообразования в электронных системах бронирования авиабилетов, выявила, что вмешательство в алгоритмы программного обеспечения могли быть причиной необоснованного роста цен, заявил глава ведомства Игорь Артемьев.

"Авиакомпании все, от "Аэрофлота" до других, говорят, что это машина в автоматическом режиме устанавливает цены в зависимости от повышенного спроса. Мы точно установили, что никакая это не машина, а делаются эти алгоритмы вручную, и творцом является никакой не робот", - сказал И.Артемьев в ходе "правительственного часа" в Совете Федерации.

"С ума сошел этот робот что ли? Нет, это люди этим управляют пока еще, ориентируясь на очень абстрактные представления о том, что спрос вырос на какие-то непонятные величины, и я думаю, что это ничем не обосновано или же обосновано в незначительной степени", - пояснил глава регулятора.

Он отметил, что ФАС "будет пытаться вместе с самими компаниями, руководствуясь здравым смыслом, пока в мягком варианте изменить эти алгоритмы и не допускать несанкционированного ручного вмешательства, связанного с ростом цен, не основанных на серьезных доказательствах спроса и других параметров".

Таким образом, он ответил на вопрос одного из сенаторов, который сетовал на завышение цен гостиницами и авиакомпаниями в ряде регионов в рамках проведения таких крупных экономических форумов как ПМЭФ в Санкт-Петербурге, ВЭФ на Дальнем Востоке.

"По гостиницам, к сожалению, высшая судебная инстанция отказала и сказала, что это конкурентный рынок, и нам туда нельзя, иначе мы должны доказать картельный сговор. А его доказать трудно, поэтому пытаемся, но это такая сложная тема", - отметил Артемьев.