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"Аэрофлот" передал ФАС сведения о своей системе ценообразования

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России получила от "Аэрофлота" информацию о системе формирования цен на авиабилеты, сообщает ведомство.

"Компания "Аэрофлот" оперативно предоставила исчерпывающие ответы на задаваемые вопросы. От остальных компаний антимонопольное ведомство ждет ответы в течение 2 недель и надеется, что их ответы будут такими же полными и исчерпывающими, как и ответы "Аэрофлота", - говорится в сообщении.

Ранее глава ФАС Игорь Артемьев заявлял, что система бронирования Amadeus устанавливает цены на авиабилеты таким образом, что у антимонопольного регулятора возникают подозрения о нарушении конкуренции на рынке. Президент РФ Владимир Путин в августе поручил разобраться с этим вопросом.

Эксперты туротрасли при этом отмечали, что вопрос ценообразования на авиабилеты нужно решать комплексно, поскольку дело не в системах бронирования. Российские авиакомпании функционируют и формируют тарифы по тем же принципам, что и перевозчики во всем мире, с помощью динамического ценообразования.

"В ФАС России подчеркивают, что, прежде всего, озабочены резким всплеском цен на авиабилеты по таким социально значимым направлениям как перелеты в Калининград, Крым и Дальний Восток", - говорится в сообщении ведомства в понедельник.

Теги: Аэрофлот, ФАС
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