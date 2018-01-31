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Экономика

Samsung получила рекордную прибыль в IV квартале и 2017 году

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Samsung Electronics установила новые рекорды прибыли по итогам четвертого квартала и 2017 года в целом благодаря высокому спросу на микросхемы, однако операционная прибыль подразделения по производству смартфонов в октябре-декабре сократилась.

Кроме того, Samsung одобрила сплит акций 50 к 1, поскольку "высокая цена акций стала препятствием для потенциальных инвесторов", говорится в пресс-релизе.

Чистая прибыль Samsung в IV квартале подскочила на 42%, до 12,26 трлн южнокорейских вон ($11,4 млрд) с 7,09 трлн вон за тот же период 2016 года.

Операционная прибыль Samsung Electronics была почти на две трети выше, чем годом ранее, - 15,15 трлн вон, немного выше ожидавшихся в предварительной отчетности 15,1 трлн вон.

Выручка Samsung Electronics в октябре-декабре увеличилась до 65,98 трлн вон с 53,33 трлн вон годом ранее.

По итогам 2017 года в целом Samsung получила 53,65 трлн вон операционной прибыли, на 83% больше, чем в 2016 году, тогда как выручка достигла 239,58 трлн вон.

Операционная прибыль подразделения IT & Mobile Communications, которое производит смартфоны, снизилась с 2,50 трлн до 2,42 трлн вон. Samsung объясняет такую динамику возросшими расходами на рекламу и маркетинг.

За два последних года цены на два основных типа чипов памяти (DRAM и NAND), в производстве которых Samsung является лидером, выросли более чем вдвое, свидетельствуют данные DRAMeXchange. На этом фоне вклад подразделения по производству микросхем (Device Solutions) в годовую операционную прибыль составил около 35 трлн вон, или почти две трети.

По оценкам Nomura, мировой рынок чипов памяти вырастет в 2018 году на 30%, до $159 млрд, после скачка почти на 70% в 2017 году.

Samsung ожидает повышения поставок чипов DRAM на 20%, NAND - на 40% в текущем году. Компания в прошлом году вложила в развитие это бизнеса 43,4 трлн вон - максимальную сумму в своей истории.

В ходе торгов в Сеуле 31 января цена акций Samsung Electronics поднималась почти на 9%, но к закрытию сессии рост замедлился до 0,2%. За последние 12 месяцев капитализация компании увеличилась на 28%, превысив $300 млрд.

На следующей неделе ожидается решение апелляционной инстанции по делу "наследника Samsung" - внука основателя Samsung Group и фактического главы Samsung Electronics в последние годы Ли Джэёна (Lee Jae-yong, в другой транскрипции - Ли Чжэ Ёна). В августе он был приговорен к пяти годам тюрьмы за взятки экс-президенту Южной Кореи и близким к ней лицам, в декабре прокуратура в рамках апелляции потребовала увеличить срок до 12 лет.

Теги: Samsung
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