ЦБР разрешит НПФ самостоятельно инвестировать в акции иностранных эмитентов

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - ЦБ РФ существенно расширит перечень активов, в которые негосударственные пенсионные фонды (НПФ) смогут инвестировать пенсионные резервы самостоятельно, без участия управляющей компании, и разрешит Фондам покупать акции и паи иностранных эмитентов и фондов.

ЦБ РФ в среду опубликовал проект указания "О требованиях по формированию состава и структуры пенсионных резервов, объектах инвестирования, в которые негосударственные пенсионные фонды вправе самостоятельно размещать средства пенсионных резервов, и случаях заключения договоров репо за счет средств пенсионных резервов".

Как отмечают эксперты пенсионного рынка, этот проект указания ЦБ вводит революционные изменения в правила размещения средств пенсионных резервов НПФов по сравнению с действующим регулированием.

Пенсионным фондам будет разрешено самостоятельно управлять пенсионными резервами по расширенной декларации, она шире той, по которой они сейчас могут инвестировать через управляющую компанию - добавлены паи иностранных фондов и акции иностранных компаний. Но при этом предусмотрено ужесточение по составу и структуре активов пенсионных резервов по аналогии с требованиями из положения 580-П, регулирующими инвестирование пенсионных накоплений.

ЦБ планирует распространить на пенсионные резервы не только действующие ограничения из положения 580-П, но и новые, которые только вступят в силу в первом полугодии текущего года.

В частности, планируется сократить лимит на размещение пенсионных резервов в банковские активы с действующих 80% до 40% с момента вступления в силу указания с постепенным сокращением до 30% в течение 1,5 лет. Лимит инвестиций в активы связанных сторон будет установлен на уровне 15% с постепенным понижением до 10% в течение 2,5 лет. Также на пенсионные резервы будут распространено ограничение по инвестированию в акции одного эмитента до 10% с постепенным снижением до 5% в течение 2,5 лет.

Кроме того, вводится ограничение на инвестирование пенсионных резервов в акции российских и иностранных эмитентов в размере 40% стоимости пенсионных резервов (с нынешних 70% на акции российских эмитентов).

Документ расширяет перечень иностранных государств, акции и облигации эмитентов которых можно приобретать в состав пенсионных резервов. В него включаются государства - члены ЕС, ЕАЭС, ОЭСР, БРИКС. Также расширяется перечень иностранных бирж, на которых должны обращаться эти активы. В настоящее время НПФы не могут инвестировать ни средства пенсионных накоплений, ни средства пенсионных резервов в акции иностранных компаний, а в иностранные облигации разрешено инвестировать только пенсионные резервы через управляющую компанию.

К требованиям к иностранным инвестиционным фондам добавлены условия, что это должны быть фонды для розничных инвесторов, стоимость чистых активов которых составляет не менее $100 млн.

По действующему законодательству НПФы могут самостоятельно размещать пенсионные резервы только в банковские активы, государственные ценные бумаги, паи паевых инвестиционных фондов и объекты недвижимости. Проект указания наделяет фонды правом самостоятельно размещать средства пенсионных резервов во все разрешенные для включения в состав пенсионных резервов активы.

Также в проекте указания регулятор вводит требования к кредитному качеству активов, разрешенных для инвестирования пенсионных резервов.

Предполагается, что указание вступит в силу во втором квартале 2018 года, в настоящее время ЦБ принимает замечания участников рынка.