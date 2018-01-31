ФРС США сохранила базовую процентную ставку

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам заседания 30-31 января приняла решение сохранить процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне 1,25-1,50% годовых, говорится в коммюнике Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC).

Решение FOMC совпало с ожиданиями подавляющего большинства экономистов и участников рынка.

При этом Федрезерв указал на то, что инфляция в США поднимется в этом году к целевому уровню примерно в 2%.

"Информация, полученная после декабрьского заседания FOMC, указывает на продолжающееся укрепление рынка труда и рост экономической активности уверенными (solid) темпами", - говорится в коммюнике. На предыдущем заседании ФРС давала такую же оценку ситуации в экономике.

"Рост в сфере занятости, потребительских расходов и инвестиций в основной капитал был уверенным, а уровень безработицы оставался низким. В годовом выражении как общий показатель инфляции, так и инфляция без учета цен на продукты питания и топливо продолжали оставаться ниже 2%", - говорится в документе. Этот абзац изменился по сравнению с декабрьским текстом.

"Рыночные показатели инфляционной компенсации повысились в последние месяцы, но остаются низкими, - считают руководители Федрезерва. - Показатели долгосрочных инфляционных ожиданий, основанные на опросах, в целом незначительно изменились".

"Обязанностью FOMC является содействие максимальному трудоустройству населения и ценовой стабильности. Комитет ожидает, что при дальнейшей постепенной корректировке характера денежно-кредитной политики экономическая активность будет увеличиваться умеренными темпами, а показатели рынка труда останутся сильными", - отмечается в заявлении.

"Ожидается, что инфляция в годовом выражении будет расти в этом году и стабилизируется около целевого уровня FOMC в 2% в среднесрочной перспективе, - говорится в документе. - Краткосрочные риски для экономического прогноза выглядят примерно сбалансированными, однако FOMC внимательно отслеживает показатели инфляции".

В декабре ФРС повысила процентную ставку с 1-1,25% до 1,25-1,50% годовых.