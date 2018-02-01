Глава ЦБ заявила о возможном ускорении перехода к нейтральной денежно-кредитной политике

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - ЦБ РФ видит ослабление внешних девальвационных рисков, в связи с чем может ускорить переход к нейтральной денежно-кредитной политике (ДКП), заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в четверг.

"Мы видим пространство для смягчения ДКП. И, конечно, размер шага будем рассматривать на следующей неделе и на заседании совета директоров (9 февраля - ИФ). Но сейчас мы видим, что девальвационные риски, связанные с внешними факторами, ослабли, поэтому не исключаем, что перейдем, будем переходить к нейтральной ДКП чуть быстрее, чем предполагали раньше", - сказала Набиуллина, напомнив, что уровень нейтральной ставки при инфляции вблизи 4% составляет 6-7%.

"Но, конечно, нам придется определить, нащупать этот уровень постепенно, будем смотреть, как реагируют все экономические показатели на наши действия. Но хотела бы отметить, что когда мы от жесткой политики перейдем к нейтральной, то тогда в зависимости от девальвационных и проинфляционных рисков уже возможно движение ставки в обе стороны, это тоже надо учитывать", - добавила глава ЦБ.

На декабрьском заседании ЦБ неожиданно для рынка снизил ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов - до 7,75%. С тех пор годовая инфляция продолжила замедление: по итогам 2017 года она составила 2,5%, сейчас она уже равна 2,2%.

"Мы не исключаем паузу, но не исключаем и снижение ставки (на заседании 9 февраля - ИФ), не исключаем разный шаг. Мы видим, и в целом рынки оценивают ситуацию такой вот возможности разных решений Центрального банка", - сказала Набиуллина.

"Мы не можем сказать, что мы будем двигаться одинаковыми темпами каждое заседание. Мы отслеживаем все факторы, все текущие тенденции, уточняем свои прогнозы и не исключаем на будущее ни пауз, ни шага больше, ни шага меньше, потому что мы все-таки во многом зависим от данных, которые поступают, и главное - от уточнения наших прогнозов, и в том числе от инфляционных ожиданий. Инфляционные ожидания, да, они сейчас понизились и в целом на исторически низком уровне, но еще выше того, что мы хотели бы иметь как соответствующее нашему инфляционному таргету. И нас беспокоит не столько уровень инфляционных ожиданий, сколько то, что они не заякорены и могут реагировать на разные внешние и внутренние проявления. Этот фактор нас тоже беспокоит, он существует еще", - добавила она.

"Когда я говорила, что ослабли девальвационные риски, я прежде всего имела в виду динамику цен на нефть. Раньше в базовом сценарии мы предполагали снижение цен на нефть и соответствующее ослабление курса. Это был девальвационный риск, который мог подтянуть инфляцию вверх. Сейчас мы такого риска не видим", - сказала глава ЦБ. По ее словам, ЦБ сейчас в целом не видит рисков дефляции.