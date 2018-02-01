Объем незаконно выведенных из РФ средств в 2017 г. сократился в 2,4 раза

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Объем незаконного вывода средств за рубеж из РФ в 2017 году сократился в 2,4 раза, до 78 млрд рублей, сообщил зампред ЦБ РФ Дмитрий Скобелкин на встрече банкиров с руководством ЦБ в "Бору".

Он уточнил, что в 2017 году объем незаконного вывода средств составил 78 млрд рублей, а объем обналичивания - 522 млрд рублей по сравнению с 324 млрд рублей годом ранее.

"И в целом за 5 лет незаконный вывод снижен в 20 раз, обналичивание - более чем в три с половиной раза", - заявил зампред ЦБ.

"Могу сказать о том, что, по нашей оценке, кредитные организации в целом обеспечивают надлежащий уровень эффективности внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ", - добавил Скобелкин.