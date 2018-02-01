На карты "Мир" перевели 86% бюджетников

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - В России по итогам 2017 года выпущен 31 млн карт "Мир", сообщила первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова.

"По НСПК мы на конец года выпустили 31 млн карт, у нас изначально по самым амбициозным планам цифра стояла - 24 млн", - сказала Скоробогатова, выступая на ежегодной встрече банкиров с представителями регулятора, организованной Ассоциацией банков России.

"Мы переводим бюджетников ускоренными темпами, у нас с вами (срок - ИФ) до июля 2018 года, при этом 86% бюджетников переведены на карту "Мир", - отметила первый зампред.

Она напомнила, что до 1 июля года на карты "Мир" должны быть переведены сотрудники бюджетных учреждений и пенсионеры.

Национальная система платежных карт (НСПК), являющаяся оператором карт "Мир", была создана российскими властями в 2014 году после того, как ряд российских банков подпал под действие американских санкций, и международные платежные системы Visa и MasterCard, подчиняясь требованиям США, перестали обслуживать карты, выпущенные этими банками. НСПК объявила о начале эмиссии своих первых карт "Мир" 15 декабря 2015 года. Позднее был законодательно закреплен график перевода бюджетников и пенсионеров на обслуживание по карте "Мир".