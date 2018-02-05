Минфин РФ предложил обязать все компании в интернете принимать карты "Мир"

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Минфин РФ направил на согласование ведомств заключение на законопроект, внесенный депутатами Госдумы РФ, по которому все предприниматели, которые продают свои товары и услуги через интернет, вне зависимости от объема их выручки должны принимать к оплате национальные платежные инструменты.

Как говорится в заключении Минфина, который имеется в распоряжении "Интерфакса", внесенный в данной редакции законопроект не приведет к достижению положительного эффекта, так как доля продаж через интернет в общем объеме оборота розничной торговли незначительна и, по данным Росстата, в 2016 году составила 1,1% от общего объема оборота розничной торговли.

"Для достижения поставленных задач без существенного повышения регуляторной нагрузки и дополнительных затрат хозяйствующих субъектов целесообразно закрепить обязанность по приему национальных платежных инструментов для всех хозяйствующих субъектов, осуществляющих прием платежных карт при реализации товаров (работ, услуг)", - говорится в заключении Минфина.

Срок вступления в силу норм законопроекта Минфин предлагает увеличить до 180 дней. "Кроме того, требует проработки вопрос территориальной сферы действия положений законопроекта", - говорится в отзыве Минфина.

Документ за подписью замглавы Минфина Алексея Моисеева направлен на согласование в Минэкономразвития, Минпромторг, Минкомсвязи, Минюст, Роспотребнадзор, ФАС и Центробанк.

В декабре 2017 года группа депутатов во главе с председателем комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолием Аксаковым внесла законопроект, обязывающий интернет-магазины принимать карты "Мир".

Статью 16.1 закона о защите прав потребителей, в которой прописываются формы и порядок оплаты при продаже товаров, предлагалось дополнить абзацем, согласно которому продавцы и исполнители, осуществляющие реализацию товаров (работ, услуг) с использованием информационно-телекоммуникационной сети интернет, вне зависимости от объема выручки будут обязаны обеспечить возможность оплаты с использованием национальных платежных инструментов в рамках национальной системы платежных карт.

В настоящее время карты "Мир" обязаны принимать компании, годовая выручка которых превышает 40 млн рублей. Освобождены от использования карт компании с годовой выручкой менее 5 млн рублей или если точка оплаты товаров находится в месте, где нет интернета.