АСВ вернуло первые 17 млрд рублей по кредиту ЦБ для фонда страхования вкладов

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Агентство по страхованию вкладов (АСВ) вернуло Банку России первые 17 млрд рублей из кредита, полученного для фонда страхования вкладов, заявил глава АСВ Юрий Исаев, выступая на ежегодной встрече руководства ЦБ с банкирами, проводимой Ассоциацией банков России в пансионате "Бор".

До массовой расчистки банковского сектора, которая началась в середине 2013 года, фонд страхования вкладов пополнялся в основном за счет банковских взносов, теперь его главным источником финансирования являются 5-летние кредиты ЦБ РФ.

Совет директоров АСВ, который с 31 июля 2017 года возглавила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, в августе согласился с предложением правления госкорпорации увеличить сумму кредитной линии для фонда страхования вкладов на 210 млрд рублей, до 1,03 трлн рублей. По состоянию на 30 сентября АСВ выбрало 768 млрд рублей из этого лимита.

"Можно с определенной, наверное, осторожностью и с оптимизмом говорить о том, что фонд страхования вкладов потихонечку, потихонечку выходит на какое-то относительное самофинансирование. В конце прошлого года агентство вернуло Банку России первые 17 млрд рублей из кредита, который был получен на поддержание устойчивости. Мы надеемся, что эта тенденция в этом году будет продолжена", - заявил в пятницу Исаев.