Сингапур и Малайзия запустят программу взаимосвязи фондовых бирж в 2018 году

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Сингапур и Малайзия намерены запустить программу взаимосвязи фондовых бирж до конца текущего года, рассчитывая повысить активность торговли акциями в регионе, пишет газета The Financial Times.

Денежно-кредитное управление Сингапура (Monetary Authority of Singapore, MAS) и малайзийская Комиссия по ценным бумагам (Securities Commission, SC) объявили во вторник о создании этой программы в ходе проходящего в Куала-Лумпур симпозиума по мировым рынкам капитала.

Взаимосвязь бирж, как ожидается, позволит инвесторам совершать операции с акциями на обоих рынках и повысит рентабельность торговли.

Этот шаг является частью общих усилий, предпринимаемых властями азиатских стран для увеличения ликвидности региональных рынков капитала и улучшения доступа к ним с целью усиления позиций Азии в глобальной финансовой системе.

Создание программы взаимосвязи фондовых бирж Сингапура и Малайзии "является важным шагом, который станет для азиатских инвесторов стимулом инвестировать в азиатском регионе", говорится в заявлении MAS и SC.

В будущем программа может быть расширена и может включить другие рынки, как в Азии, так и за пределами региона.