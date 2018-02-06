Канадский VersaBank создаст хранилище для криптовалют

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Канадский банк VersaBank сообщил о намерении к июню завершить создание цифрового хранилища для криптовалют, использование которого будет доступно клиентам со всего мира.

"Мы занимаемся тем, чем и должны заниматься банки - защитой средств клиентов, только теперь мы говорим, что физические хранилища в подвалах устарели, - заявил гендиректор банка Дэвид Тейлор в интервью агентству Bloomberg. - Самые ценные активы большинства людей хранятся в цифровой форме, будь то документы, контракты или криптовалюты".

Команду разработчиков системы возглавляет Гурприт Сахота, ранее работавший в BlackBerry, считающейся лидером в сфере цифровой безопасности. Как и в случае с депозитными ячейками, банк не будет знать, что находится внутри цифрового хранилища, которое получит название VersaVault. Более того, банк не будет иметь доступа к этим активам.

Необходимость подобных систем для надежного размещения цифровых активов остро стоит перед мировым сообществом, особенно на фоне новостей о краже криптовалюты на более чем $500 млн с японской биржи Coincheck, отметили в банке.

VersaBank работает по дистанционной модели: у него нет традиционных отделений, все услуги предоставляются онлайн или через партнеров. Капитализация банка составляет 158 млн канадских долларов ($126 млн), под его управлением находятся активы на сумму 1,73 млрд канадских долларов.