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В "Газпроме" оценили эффект от Nord Stream 2 для EBITDA концерна более чем в $1 млрд в год

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Экономический эффект от проекта "Северный поток 2" на свободный денежный поток и EBITDA "Газпрома" от полной консолидации и более низких транспортных затрат может существенно превысить $1 млрд в год, заявил зампред правления концерна Андрей Круглов на встрече с инвесторами в Нью-Йорке.

Аналогичный эффект, но меньшего масштаба ожидается получить по проекту "Турецкий поток".

Круглов напомнил, что стоимость транспортировки тех же объемов газа через Украину составляет более $1,5 млрд в год.

Он объяснил, что в условиях полной консолидации трубопроводного проекта в отчетности "Газпрома" в расходных статьях отчетности будет отражаться не взимаемый полный тариф, а только гораздо более низкие операционные затраты. Инвестиционная компонента в составе тарифа заменится неденежной статьей затрат - амортизацией.

"С точки зрения формирования показателей EBITDA и свободного денежного потока инвестиционная компонента станет равна нулю. Обеспечивающая формирование прибыли компонента станет равна нулю. Разница в полном объеме пойдет на увеличение ключевых финансовых показателей и денежного потока "Газпрома", - объяснил Круглов.

Теги: Газпром, Nord Stream 2, Северный поток 2, Андрей Круглов
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