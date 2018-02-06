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"Газпром" рассказал о прочности своих позиций в Европе на примере утреннего кофе

Есть обновление от 19:00

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - "Газпром" не видит американский сжиженный природный газ конкурентам своим трубопроводным поставкам на европейском рынке как в среднесрочной, так и долгосрочной перспективе, заявил на встрече концерна с инвесторами в Нью-Йорке начальник управления департамента 123 "Газпрома" Кирилл Полоус.

"Нас несколько лет пугали существенной утратой рыночных позиций в Европе, а в итоге 2017 год завершился очередным рекордом по экспорту российского трубопроводного газа, а 2018 год начался с поставок российского СПГ в США (в результате реэкспорта из Великобритании - ИФ). При этом наплыва американского СПГ в Европу мы так и не увидели", - напомнил он.

"Многие из вас начинают утро с чашки кофе (в Нью-Йорке встреча с инвесторами началась в 9 утра по местному времени - ИФ). Если сравнить объем поставок "Газпрома" на европейский рынок с чашкой кофе, то поставки американского СПГ составят всего несколько капель. Очевидно, что несколько капель кофе вряд ли придадут вам бодрость. Равно как и СПГ из США не оказал значимого влияния на диверсификацию поставок газа и энергетическую безопасность европейского региона", - проиллюстрировал Полоус.

На слайде презентации докладчика "чашке" "Газпрома" противопоставляются три капли под увеличительным стеклом иллюстрирующие поставки американского СПГ в Европу.

Он отметил также, что "даже эти несущественные объемы СПГ поставлялись преимущественно в страны, у которых отсутствовал доступ к российскому трубопроводному газу или возможности увеличения его поставок были ограничены".

"Мы не ожидаем появления конкуренции с американским СПГ на европейском рынке также и в долгосрочной перспективе. В пользу этого говорит как высокая себестоимость этих поставок, так и заинтересованность наших партнеров в новых газотранспортных магистралях для импорта российского газа в Европу", - подытожил Полоус.

Теги: Газпром
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