Чемезов сообщил о предстоящей смене главы "АвтоВАЗа"

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Основные акционеры ПАО "АвтоВАЗ" - ГК "Ростех" и французский автомобилестроительный концерн Renault - обсуждают смену президента "АвтоВАЗа", кандидатура на смену действующему президенту компании Николя Мору пока подбирается, заявил журналистам гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов во вторник в Москве.

"Решение есть - Мор уже назначен руководителем регионального подразделения Renault, поэтому пока совмещает. Сейчас подбирают они (Renault - ИФ)", - сказал глава "Ростеха".

При этом предполагаемых сроков смены главы "АвтоВАЗа" Чемезов не назвал: "Как дадут кандидатуру - мы уже будем знать. Они (Renault - ИФ) с нами должны согласовать эту кандидатуру".

Источник "Интерфакса", знакомый с планами компании, говорил, что его преемником может стать нынешний исполнительный вице-президент по производству и управлению цепочкой поставок "АвтоВАЗа" Алеш Братож.

Ранее в декабре сообщалось, что Мор с 1 января 2018 года назначен на должность операционного директора региона Евразия и старшего вице-президента Renault с сохранением должности президента "АвтоВАЗа". На этом посту он сменил Дени Левота, "который продолжит свою карьеру в Renault-Nissan-Mitsubishi". В Renault поясняли, что Мор будет находиться в прямом подчинении у исполнительного вице-президента и директора по производительности группы Renault Штефана Мюллера и войдет в исполнительный комитет Renault.

Мор стал главой "АвтоВАЗа" в марте 2016 года, сменив на этом посту Бу Андерссона. До этого он занимал должность генерального директора Renault в Румынии, а также президента - генерального директора Automobile Dacia SA (входит в группу Renault).