Что произошло за день: вторник, 6 февраля

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Следственный комитет предъявил обвинение в особо крупном мошенничестве высокопоставленным чиновникам Дагестана, в том числе бывшему врио главы правительства республики Абдусамаду Гамидову. Сумма ущерба оценивается более чем в 100 млн рублей. Гамидов, а также трое его подельников были арестованы Басманным судом Москвы.

- Тело сбитого в Сирии пилота Су-25 - майора Романа Филипова - возвращено на родину. Он будет похоронен в Воронеже 8 февраля с воинскими почестями.

- Центризбирком зарегистрировал Владимира Путина кандидатом на пост президента России. На своем сайте избирательная комиссия опубликовала сведения о доходах кандидата за последние шесть лет.

- Курс биткойна в ходе торгов опустился ниже отметки в $6000 впервые с ноября прошлого года.

- Сергей Чемезов сообщил о предстоящей смене главы "АвтоВАЗа". "Ростех" и Renault сейчас подбирают кандидата на смену действующему президенту компании Николя Мору.

- На Тайване произошло землетрясение магнитудой 6,4. Сообщается об обрушении нескольких зданий, под завалами которых могут находиться люди.